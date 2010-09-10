Параметры промышленного светильник
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Параметры промышленного светильник
На какие основные параметры обращать внимание при выборе промышленного светодиодного светильника? Мощность нужна в районе 8 Вт, напряжение 220 В, частота тока 50 Гц. Какая должна быть степень и класс защиты? На что еще обращать внимание?
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