Параметры промышленного светильник

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Параметры промышленного светильник

Сообщение Buneyaz » 11 минут назад

На какие основные параметры обращать внимание при выборе промышленного светодиодного светильника? Мощность нужна в районе 8 Вт, напряжение 220 В, частота тока 50 Гц. Какая должна быть степень и класс защиты? На что еще обращать внимание?
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