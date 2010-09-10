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nekit1984 Гость RZN.info Сообщения: 59 Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40 бесплодие Цитата Сообщение nekit1984 » Сегодня, 00:55 http://www.avapeter.ru/ занимаются лечением бесплодия. У них отличные специалисты, очень хорошое оборудование, в общем-то абсолютно всё на высоте и их лечение действительно стоит своих денег, главное там не обманывают как это делают везде. Так же нужно начать решать эту проблему максимально быстро. Вернуться к началу

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