бесплодие

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

бесплодие

Сообщение nekit1984 » Сегодня, 00:55

в http://www.avapeter.ru/ занимаются лечением бесплодия. У них отличные специалисты, очень хорошое оборудование, в общем-то абсолютно всё на высоте и их лечение действительно стоит своих денег, главное там не обманывают как это делают везде. Так же нужно начать решать эту проблему максимально быстро.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя