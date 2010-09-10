Выбор кровли

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Выбор кровли

Сообщение parma » Сегодня, 12:28

При выборе кровли мы сделали выбор в пользу битумной черепицы от IKO https://dobro-stroy.dp.ua/krovlya/bitumnaya-cherepica/ очень красиво выглядит. Дом выделяется из всех стоящих рядом на нашей улице. Понравилась тишина в доме при сильнейшем дожде. С металлочерепицей даже сравнивать не стоит. Протеков никаких, чтобы не говорили. Все лежит идеально и монолитно. Рекомендую всем присмотреться к такому варианту перекрытия, думаю останетесь довольны!
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