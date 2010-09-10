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nekit1984 Гость RZN.info Сообщения: 61 Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40 здоровье Цитата Сообщение nekit1984 » 59 минут назад есть отличная клиники https://ava-kazan.ru/ у них адекватные цены на лечение и разного рода диагностику, при этом у них современное оборудование, врачи действительно помогают а не стараются выкачать из вас деньги на каждом анализе как это делают в большинстве клиник. Вернуться к началу

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