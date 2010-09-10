здоровье
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здоровье
есть отличная клиники https://ava-kazan.ru/ у них адекватные цены на лечение и разного рода диагностику, при этом у них современное оборудование, врачи действительно помогают а не стараются выкачать из вас деньги на каждом анализе как это делают в большинстве клиник.
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