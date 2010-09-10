Дверь в душевую
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Дверь в душевую
Много кто советует брать в душевую двери из стекла, люди у кого стоят такого плана двери, дайте хоть какое-то описание, выгодно ли это и на сколько качественные они, и что из себя в полной картине представляют!
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