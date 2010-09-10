Дверь в душевую

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Дверь в душевую

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 15:58

Много кто советует брать в душевую двери из стекла, люди у кого стоят такого плана двери, дайте хоть какое-то описание, выгодно ли это и на сколько качественные они, и что из себя в полной картине представляют!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя