Дверь в душевую

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Дверь в душевую

Сообщение Сплинтер » Вчера, 15:58

Много кто советует брать в душевую двери из стекла, люди у кого стоят такого плана двери, дайте хоть какое-то описание, выгодно ли это и на сколько качественные они, и что из себя в полной картине представляют!
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Дверь в душевую

Сообщение Аскольд » Сегодня, 14:14

Ну тут и думать даже не стоит, как-минимум огромный плюс играет ту роль, что стеклянные двери очень красиво смотрятся или даже можно сказать более как-то эстетично, не зря ведь считают, что альтернатива обычной двери в душевую стеклянная дверь для современного интерьера!
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