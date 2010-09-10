Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 61 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги Цитата Сообщение Буцефалия » 42 минуты назад Не так давно переехали в новый офис и на днях скупали мебель. Часть заказывали с авито (б/у), часть искали в интернете. Так вот офисные стулья были доставлены с Хойз ру, с ценником всего в 1 т.р. При чем материал - эко кожа + металл. Мужа с весом в 106 кг стулья спокойно выдерживают. Пока что остался не закрытым вопрос кофейного столика и полочек, но мы еще не определились. В хойзе есть отличные варианты, но дороговато все вместе получается( Если у кого присутствует на продажу б/у кофейный столик - пишите в лс или сюда, с удовольствием рассмотрю варианты! Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Совместные покупки»