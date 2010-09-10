Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги
Не так давно переехали в новый офис и на днях скупали мебель. Часть заказывали с авито (б/у), часть искали в интернете. Так вот офисные стулья были доставлены с Хойз ру, с ценником всего в 1 т.р. При чем материал - эко кожа + металл. Мужа с весом в 106 кг стулья спокойно выдерживают. Пока что остался не закрытым вопрос кофейного столика и полочек, но мы еще не определились. В хойзе есть отличные варианты, но дороговато все вместе получается( Если у кого присутствует на продажу б/у кофейный столик - пишите в лс или сюда, с удовольствием рассмотрю варианты!
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги
Мы заказывали изготовление офисной мебели по индивидуальному эскизу, получилось здорово, удобно, стильно, комфортно. Обращались к услугам студии Борис, тут https://borisstudio.com/ofisnaya-mebel/ офисную мебель на заказ изготавливают качественно и в оговоренные сроки. Однозначно, рекомендую.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги
А где хороший ассортимент офисных перегородок?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Хорошая офисная мебель за вменяемые деньги
Да тоже недавно искали, где можно приобрести офисные перегородки, по нормальной цене. Понравился ассортимент в магаине тритон. Хорошие цены на офисную мебель. Персонал качественно и оперативно работает. В общем советую заглянуть к ним.
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