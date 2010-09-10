Домен сайта для портала

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Домен сайта для портала

Сообщение Яно4ка » 02 июл 2020, 13:07

Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Домен сайта для портала

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 19:38

Думаю, тут роли особо не сыграет для такого сферы, на для вашего портала может подойти любой универсальный домен. Но, если хотите выделиться, можете заказать домен .engineer , он больше подходит для технической направленности. А у вас какая? В общем можете сами посмотреть список доступных доменов на сайте сервиса ukraine.com. Так же они предоставляют хостинг для одно сайт стоимость от 99 гривен в месяц, для 5 - от 174 грн/мес., и неограниченное количество, от 309 грн/мес.
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