Домен сайта для портала
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Домен сайта для портала
Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Домен сайта для портала
Думаю, тут роли особо не сыграет для такого сферы, на для вашего портала может подойти любой универсальный домен. Но, если хотите выделиться, можете заказать домен .engineer , он больше подходит для технической направленности. А у вас какая? В общем можете сами посмотреть список доступных доменов на сайте сервиса ukraine.com. Так же они предоставляют хостинг для одно сайт стоимость от 99 гривен в месяц, для 5 - от 174 грн/мес., и неограниченное количество, от 309 грн/мес.
Re: Домен сайта для портала
Хм, и ваша правда, надо подумать!
Re: Домен сайта для портала
что именно за сайт?
Re: Домен сайта для портала
Яно4ка писал(а):Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?
Обычно в таких случаях домены типа info используют, так что присмотритесь к ним. Раз уж вы запускаете свой сайт, я так понимаю, что и продвигать его тоже собираетесь? Не будет же он у вас просто так висеть в интернете, надо же его показатели повышать, да посетителей привлекать. Мой вам совет, используйте ссылки на форумах, в соц. сетях и вопросах ответах. Это поможет сайту набрать вес, привлечь траф и конверсию. Ну и другие виды рекламы тоже не будет лишним потом задействовать.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость