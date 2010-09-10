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derigor Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30 Re: Домен сайта для портала Цитата Сообщение derigor » Сегодня, 12:05 Яно4ка писал(а): Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?



Обычно в таких случаях домены типа info используют, так что присмотритесь к ним. Раз уж вы запускаете свой сайт, я так понимаю, что и продвигать его тоже собираетесь? Не будет же он у вас просто так висеть в интернете, надо же его показатели повышать, да посетителей привлекать. Мой вам совет, используйте Обычно в таких случаях домены типа info используют, так что присмотритесь к ним. Раз уж вы запускаете свой сайт, я так понимаю, что и продвигать его тоже собираетесь? Не будет же он у вас просто так висеть в интернете, надо же его показатели повышать, да посетителей привлекать. Мой вам совет, используйте ссылки на форумах, в соц. сетях и вопросах ответах. Это поможет сайту набрать вес, привлечь траф и конверсию. Ну и другие виды рекламы тоже не будет лишним потом задействовать. Вернуться к началу

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