Домен сайта для портала

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Домен сайта для портала

Сообщение Яно4ка » 02 июл 2020, 13:07

Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Домен сайта для портала

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 июл 2020, 19:38

Думаю, тут роли особо не сыграет для такого сферы, на для вашего портала может подойти любой универсальный домен. Но, если хотите выделиться, можете заказать домен .engineer , он больше подходит для технической направленности. А у вас какая? В общем можете сами посмотреть список доступных доменов на сайте сервиса ukraine.com. Так же они предоставляют хостинг для одно сайт стоимость от 99 гривен в месяц, для 5 - от 174 грн/мес., и неограниченное количество, от 309 грн/мес.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Домен сайта для портала

Сообщение Яно4ка » 22 июл 2020, 20:51

Хм, и ваша правда, надо подумать!
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Домен сайта для портала

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:51

что именно за сайт?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Домен сайта для портала

Сообщение derigor » Сегодня, 12:05

Яно4ка писал(а):Хочу запустить свой информационный портал, как думаете какой домен будет подходящим?


Обычно в таких случаях домены типа info используют, так что присмотритесь к ним. Раз уж вы запускаете свой сайт, я так понимаю, что и продвигать его тоже собираетесь? Не будет же он у вас просто так висеть в интернете, надо же его показатели повышать, да посетителей привлекать. Мой вам совет, используйте ссылки на форумах, в соц. сетях и вопросах ответах. Это поможет сайту набрать вес, привлечь траф и конверсию. Ну и другие виды рекламы тоже не будет лишним потом задействовать.
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