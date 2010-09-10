Косички

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Косички

Сообщение parma » Сегодня, 15:56

Я не обладаю густыми, длинными и сильными волосами, а так их хочется. Как бы я не пыталась их отрастить, ничего не получалось, так как длинные волосы смотрелись плохо и жиденько. И я решилась заказать себе косички зизи и кардинально поменять прическу. Это изменяет образ, привлекает внимание, даёт возможность поиграть с цветом, на лето самое то. Я нежно люблю и рада была с ними ходить, они крутые, красивые и удобные!
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