Про недорогие бренды

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Про недорогие бренды

Сообщение sasha@vera » 31 минуту назад

Хочу поинтересоваться, кто в курсе про испанский бренд Uterque? Нашла на маркетплейсе https://blog.luxxy.com/ в блоге LUXXY про него инфу, очень даже заинтересовало. Вещи выглядят достойно, функционально и стильно. Цены нормальные. Что по правде такое купить можно? Либо это для европейской публики только?
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