Про недорогие бренды
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Про недорогие бренды
Хочу поинтересоваться, кто в курсе про испанский бренд Uterque? Нашла на маркетплейсе https://blog.luxxy.com/ в блоге LUXXY про него инфу, очень даже заинтересовало. Вещи выглядят достойно, функционально и стильно. Цены нормальные. Что по правде такое купить можно? Либо это для европейской публики только?
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