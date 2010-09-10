Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?
Подскажите пожалуйста, где в городе у нас можно пойти на бизнес курсы? Я решила всерьез взяться за своё развитие. Понемножку спорт включила в распорядок дня, йогу начала осваивать. Ну и по классике ещё - на курсы английского записалась. Плюс хочу ещё на бизнес тренинг записаться, чтоб азы освоить и фундамент качественный получить. Потом уже начну двигаться в сторону своего личного бизнеса
Re: Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?
Буцефалия, при всём желании я бы не советовала записываться на наши местные курсы, ни по бизнесу, ни по другой теме У нас эти "учителя" в основном все лютые теоретики, начитаются всяких книжек, пройдут еле как эти курсы БМ, Аязов и тому подобных, и начинают людей обучать. Реальных результатов ни у кого из них нет. Только на обучении и зарабатывают. Лучше через интернет записаться к проверенным практикам и получить качественные знания. Как я понял Вас интересует именно бизнес, тогда могу порекомендовать бизнес-образование на платформе Lectera. У них есть программы как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Есть общие курсы, а есть специализированные. Можно обучаться очно, проходить специализированные курсы. А в конце можно даже пройти стажировку в компаниях Думаю, все плюсы удалённого образования налицо
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей