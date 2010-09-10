Сообщение Буцефалия » Сегодня, 05:49

Подскажите пожалуйста, где в городе у нас можно пойти на бизнес курсы? Я решила всерьез взяться за своё развитие. Понемножку спорт включила в распорядок дня, йогу начала осваивать. Ну и по классике ещё - на курсы английского записалась. Плюс хочу ещё на бизнес тренинг записаться, чтоб азы освоить и фундамент качественный получить. Потом уже начну двигаться в сторону своего личного бизнеса