Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?

Сообщение Буцефалия » 06 июл 2020, 05:49

Подскажите пожалуйста, где в городе у нас можно пойти на бизнес курсы? Я решила всерьез взяться за своё развитие. Понемножку спорт включила в распорядок дня, йогу начала осваивать. Ну и по классике ещё - на курсы английского записалась. Плюс хочу ещё на бизнес тренинг записаться, чтоб азы освоить и фундамент качественный получить. Потом уже начну двигаться в сторону своего личного бизнеса
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?

Сообщение Изаура » 06 июл 2020, 07:53

Буцефалия, при всём желании я бы не советовала записываться на наши местные курсы, ни по бизнесу, ни по другой теме :D У нас эти "учителя" в основном все лютые теоретики, начитаются всяких книжек, пройдут еле как эти курсы БМ, Аязов и тому подобных, и начинают людей обучать. Реальных результатов ни у кого из них нет. Только на обучении и зарабатывают. Лучше через интернет записаться к проверенным практикам и получить качественные знания. Как я понял Вас интересует именно бизнес, тогда могу порекомендовать бизнес-образование на платформе Lectera. У них есть программы как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Есть общие курсы, а есть специализированные. Можно обучаться очно, проходить специализированные курсы. А в конце можно даже пройти стажировку в компаниях 8) Думаю, все плюсы удалённого образования налицо :D
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?

Сообщение Буцефалия » 06 июл 2020, 09:38

Изаура писал(а):Как я понял Вас интересует именно бизнес, тогда могу порекомендовать бизнес-образование на платформе Lectera. У них есть программы как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Есть общие курсы, а есть специализированные. Можно обучаться очно, проходить специализированные курсы. А в конце можно даже пройти стажировку в компаниях 8) Думаю, все плюсы удалённого образования налицо :D


Какие у них по длительности тренинги?
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Есть у нас в Рязани курсы по бизнесу?

Сообщение Alisik » Сегодня, 08:55

Сейчас не мало существует курсов онлайн, особенно удобно дистанционно учиться, мне вот в этом помогает HR Академия https://pritula.academy , у них очень грамотно выстроена система обучения и она настроена на результат. Посмотрите, думаю и себе полезный курс подберете
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