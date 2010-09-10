Сообщение Буцефалия » Сегодня, 06:13

В карантин в ютуб залипала всё время. Оказывается кучу соревнований сейчас по киберспорту проходит. Прям каждый день какой то турнир, куча матчей.



И вот насчёт этого хотела бы с Вами, любимыми форумчанами пообщаться. Как думаете, киберспорт можно отнести к виду спорта или нет? И можно ли киберспортсмена считать за обычного спортсмена? Если да, то какие думаете качества нужны для человека, чтобы стать успешным киберспортсменом?