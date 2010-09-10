За киберспортом будущее?
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
За киберспортом будущее?
В карантин в ютуб залипала всё время. Оказывается кучу соревнований сейчас по киберспорту проходит. Прям каждый день какой то турнир, куча матчей.
И вот насчёт этого хотела бы с Вами, любимыми форумчанами пообщаться. Как думаете, киберспорт можно отнести к виду спорта или нет? И можно ли киберспортсмена считать за обычного спортсмена? Если да, то какие думаете качества нужны для человека, чтобы стать успешным киберспортсменом?
И вот насчёт этого хотела бы с Вами, любимыми форумчанами пообщаться. Как думаете, киберспорт можно отнести к виду спорта или нет? И можно ли киберспортсмена считать за обычного спортсмена? Если да, то какие думаете качества нужны для человека, чтобы стать успешным киберспортсменом?
Re: За киберспортом будущее?
Буцефалия писал(а): Как думаете, киберспорт можно отнести к виду спорта или нет? И можно ли киберспортсмена считать за обычного спортсмена?
Так сейчас киберспортсмены зарабатывают намного больше чем многие обычные спортсмены) Так почему не можем их назвать полноценными спортсменами, а киберспорт спортом? Ещё как можем. Плюс времязатраты в киберспорте не в пример больше чем в обычном спорте. Одно дело заниматься физическими тренировками по пару часов в день, другое дело ментальные нагрузки. Тут и устаешь сильнее и нагрузка на нервную систему большая. Все топовые киберспортсмены тренируются каждый день нон-стопом по 8-10 часов.
Буцефалия писал(а): Если да, то какие думаете качества нужны для человека, чтобы стать успешным киберспортсменом?
Я думаю в успехе что обычного спортсмена, что киберспортсмена сильно решает мышление. Мысли и установки/убеждения. Будь ты хоть в 1000 раз талантливее обычного человека, без правильных установок в голове далеко не уедешь. Да, из толпы может и выбьешься, но выдающихся результатов не достичь, как по мне. Просто по своему опыту сужу. Работаю на себя, фрилансом занимаюсь. Результаты были средние по больнице. Решил потом на курсы по изменению мышления записаться. Сейчас прошло полгода после окончания тренинга. И могу сказать что доходы мои возросли процентов на 30-40. Плюс работать стало намного легче, чисто в ментальном плане.
Если кого тоже заинтересуют подобные курсы, могу порекомендовать одну образовательную платформу. По мышлению эффективны курсы Лектера. Рекомендую сперва с отзывами ознакомиться по каждому курсу, сразу будет представление с чем будете иметь дело и что будет внутри обучения.
Re: За киберспортом будущее?
Изаура писал(а):Буцефалия писал(а): Одно дело заниматься физическими тренировками по пару часов в день, другое дело ментальные нагрузки. Тут и устаешь сильнее и нагрузка на нервную систему большая. Все топовые киберспортсмены тренируются каждый день нон-стопом по 8-10 часов.
Тут соглашусь, умственный труд сжирает намного больше энергии нежели физический
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя