Ставки на спорт

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 июл 2020, 09:43

Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:01

Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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