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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 105 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Ставки на спорт Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:01 Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто)) Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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