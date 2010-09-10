Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Ставки на спорт
Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт
Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ставки на спорт
На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....
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