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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 106 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Ставки на спорт Цитата Сообщение staspavlov777 » 12 июл 2020, 12:01 Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто)) Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Re: Ставки на спорт Цитата Сообщение Яно4ка » Сегодня, 20:59 Мой муж так же по ставкам, в основном на футбол их делает. Я не вижу тут ничего плохого, он играет для удовольствия и на семейном бюджете его увлечение не заметное. Могу даже сказать в какой конторе делает ставки, это Пари матч, знаю, что они дают 2500 рублей после пополнения первого минимального депозита и еще есть много других преимуществ. А также он всегда читает дополнительную информацию о ставках на сайте https://stilbet.info/ . Знаете, иногда и мне интересно, что и как, а когда идет футбольный матч, жилка азарта играет и у меня. Вернуться к началу

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