Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Ставки на спорт
Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ставки на спорт
Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ставки на спорт
На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....
Re: Ставки на спорт
Мой муж так же по ставкам, в основном на футбол их делает. Я не вижу тут ничего плохого, он играет для удовольствия и на семейном бюджете его увлечение не заметное. Могу даже сказать в какой конторе делает ставки, это Пари матч, знаю, что они дают 2500 рублей после пополнения первого минимального депозита и еще есть много других преимуществ. А также он всегда читает дополнительную информацию о ставках на сайте https://stilbet.info/ . Знаете, иногда и мне интересно, что и как, а когда идет футбольный матч, жилка азарта играет и у меня.
Re: Ставки на спорт
Алексей Кобзарь писал(а):На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....
да уж, понимаю вас. сам все никак выбрать букмекера не могу
Re: Ставки на спорт
А пробовали делать ставки в БК Бетсити https://betonmobile.ru/betcity-mobilnaya-versiya ? Бонус за регистрацию дают в размере 10 тыс руб, а также принимают ставки не только на спорт, но и на культурные события + киберспорт.
Re: Ставки на спорт
спасибо за помощь! посмотрю что они еще предлагают..
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Ставки на спорт
Алексей Кобзарь писал(а):Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?
А прогнозами на спорт пользуетесь? Как по мне - это наиболее оптимальный вариант при совершении ставок, поскольку полагаясь исключительно на свою интуицию вероятность слиться предельно высока. Смотрите рейтинг прогнозистов на сайте https://reiting-prognozistov.ru/ Я очень довольна, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
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