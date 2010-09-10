Ставки на спорт

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 июл 2020, 09:43

Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 12 июл 2020, 12:01

Доброго времени суток! Обычно ставлю на футбол, так как это выгоднее всего! А вот с букмекером не просто было определиться, но все же понял, что это особо и не нужно, нужно ловить самый высокий кеф и все! А вот с каппером лучше определиться в самом начале и не бегать по разным, в этом мне помог сайт с отзывами https://sport-prognozist.ru/ Теперь выбрать своего человека совсем не сложно, а очень даже просто))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 июл 2020, 17:34

На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Ставки на спорт

Сообщение Яно4ка » 15 июл 2020, 20:59

Мой муж так же по ставкам, в основном на футбол их делает. Я не вижу тут ничего плохого, он играет для удовольствия и на семейном бюджете его увлечение не заметное. Могу даже сказать в какой конторе делает ставки, это Пари матч, знаю, что они дают 2500 рублей после пополнения первого минимального депозита и еще есть много других преимуществ. А также он всегда читает дополнительную информацию о ставках на сайте https://stilbet.info/ . Знаете, иногда и мне интересно, что и как, а когда идет футбольный матч, жилка азарта играет и у меня.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Ставки на спорт

Сообщение derigor » 29 июл 2020, 17:01

Алексей Кобзарь писал(а):На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....

да уж, понимаю вас. сам все никак выбрать букмекера не могу
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Ставки на спорт

Сообщение gonchar84 » 29 июл 2020, 17:22

А пробовали делать ставки в БК Бетсити https://betonmobile.ru/betcity-mobilnaya-versiya ? Бонус за регистрацию дают в размере 10 тыс руб, а также принимают ставки не только на спорт, но и на культурные события + киберспорт.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Ставки на спорт

Сообщение derigor » 29 июл 2020, 17:31

спасибо за помощь! посмотрю что они еще предлагают..
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Ставки на спорт

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 19:14

Алексей Кобзарь писал(а):Кто увлекается ставками, на какой вид спорта в основном ставите и в какой конторе?


А прогнозами на спорт пользуетесь? Как по мне - это наиболее оптимальный вариант при совершении ставок, поскольку полагаясь исключительно на свою интуицию вероятность слиться предельно высока. Смотрите рейтинг прогнозистов на сайте https://reiting-prognozistov.ru/ Я очень довольна, быстро отбилась и вышла в стабильный плюс.
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