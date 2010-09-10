Сообщение derigor » 29 июл 2020, 17:01

Алексей Кобзарь писал(а): На футбол понятно, большинство ставит, а вот контору выбрать, все же я сам не рискую....

да уж, понимаю вас. сам все никак выбрать букмекера не могу