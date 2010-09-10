Настройка роутера

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Настройка роутера

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 июл 2020, 23:49

Как настроить роутер, я его перезагрузил и он все равно ошибку выдает, не могу в настройки попасть.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Настройка роутера

Сообщение Яно4ка » 54 минуты назад

А с какой целью вы его перезагружали? Для каждой модели роутера, есть свои способы и методы, а также смотря какую ошибку он выдает вам? Может проблема вовсе не в роутере, а из самой сетью интернет, тогда решайте вопрос с провайдером. Если уже перезагрузка не помогла, придется заново его настраивать. Тогда лучше вам будет руководствоваться информацией на этом портале Routerpro.ru , тут вы сможете найти ответ на свой вопрос и с перезагрузкой и с установкой заводских настроек.
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