Настройка роутера
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Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Настройка роутера
Как настроить роутер, я его перезагрузил и он все равно ошибку выдает, не могу в настройки попасть.
Re: Настройка роутера
А с какой целью вы его перезагружали? Для каждой модели роутера, есть свои способы и методы, а также смотря какую ошибку он выдает вам? Может проблема вовсе не в роутере, а из самой сетью интернет, тогда решайте вопрос с провайдером. Если уже перезагрузка не помогла, придется заново его настраивать. Тогда лучше вам будет руководствоваться информацией на этом портале Routerpro.ru , тут вы сможете найти ответ на свой вопрос и с перезагрузкой и с установкой заводских настроек.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Настройка роутера
Я обычно звоню провайдеру и он помогают решить проблему!
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