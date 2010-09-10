Удаление вмятин на капоте
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Удаление вмятин на капоте
Как лучше удалить небольшую вмятину на капоте? Фото прилагаю. Сейчас распиаренная технология удаления вмятин без покраски или она же PDR, какие там есть подводные камни и можно ли удалить такую вмятину, как на фото? Какая цена вопроса? Куда обратиться? Нужно в Москве.
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