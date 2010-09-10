Рейтинг букмекеров

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Рейтинг букмекеров

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 июл 2020, 09:00

Где можно посмотреть актуальный рейтинг букмекеров? Хочу выбрать проверенную контору!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Рейтинг букмекеров

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 19:49

Вы правильно начали подбор букмекерской конторы, но нужно искать проверенные источники, которые дают правдивую информацию. Я например, пользовалась помощью сервиса Betrank https://betrank.ru/ , в нем создается рейтинг контор по определенным характеристикам, которые важны в беттинге. Например, надежность, коэффициент ставки, бонусы и наличие дополнительных приложений, потому что многие позволяют делать ставки через телефон. Изучайте эти показатели и выбирайте под свои возможности контору.
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