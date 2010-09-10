Рейтинг букмекеров
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Рейтинг букмекеров
Где можно посмотреть актуальный рейтинг букмекеров? Хочу выбрать проверенную контору!
Re: Рейтинг букмекеров
Вы правильно начали подбор букмекерской конторы, но нужно искать проверенные источники, которые дают правдивую информацию. Я например, пользовалась помощью сервиса Betrank https://betrank.ru/ , в нем создается рейтинг контор по определенным характеристикам, которые важны в беттинге. Например, надежность, коэффициент ставки, бонусы и наличие дополнительных приложений, потому что многие позволяют делать ставки через телефон. Изучайте эти показатели и выбирайте под свои возможности контору.
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