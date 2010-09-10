Рейтинг букмекеров

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Рейтинг букмекеров

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 июл 2020, 09:00

Где можно посмотреть актуальный рейтинг букмекеров? Хочу выбрать проверенную контору!
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Рейтинг букмекеров

Сообщение Яно4ка » 22 июл 2020, 19:49

Вы правильно начали подбор букмекерской конторы, но нужно искать проверенные источники, которые дают правдивую информацию. Я например, пользовалась помощью сервиса Betrank https://betrank.ru/ , в нем создается рейтинг контор по определенным характеристикам, которые важны в беттинге. Например, надежность, коэффициент ставки, бонусы и наличие дополнительных приложений, потому что многие позволяют делать ставки через телефон. Изучайте эти показатели и выбирайте под свои возможности контору.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Рейтинг букмекеров

Сообщение staspavlov777 » 25 июл 2020, 14:27

А у меня критерии выбора немного другие, например мне важно чтобы была нормальная быстрая регистрация, чтобы счета не блокировали и депозит можно было быстро пополнить удобным мне способом, линия тут уже не так важна. Кофы ещё я выбираю приоритетом конечно . Пока в лидирующих позициях у меня букмекер леонбет у него даже регистрация очень простая можете сами посмотреть https://leonbets-stavki.ru/stati/registraciya/ как там все это делается.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Рейтинг букмекеров

Сообщение Наташа Швец » 06 авг 2020, 19:13

Разумеется, выбрать букмекера тоже нужно правильно и от этого многое зависит, но это не самое основное в ставках. Куда важнее выбрать хорошего прогнозиста, можно сделать это тут https://trader-otzyv.ru/ На сайте есть много таких специалистов и реальные отзывы о них.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Рейтинг букмекеров

Сообщение TanyaLoy » 17 минут назад

Алексей Кобзарь писал(а):Где можно посмотреть актуальный рейтинг букмекеров? Хочу выбрать проверенную контору!

Советую вам на этом сайте https://obzor-stavok.ru ознакомиться с самыми честными обзорами на спорт и подобрать себе проверенного капера. Тут вы сможете воспользоваться бесплатными прогнозами и заработать неплохие деньги.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость