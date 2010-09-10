Сообщение Аскольд » Вчера, 12:29

Думал узнать ваше мнение по поводу, пиратства в интернете. Я сама парой прибегаю к данному действию, парой качаю фильмы на жесткий диск. Но мне уже надоело убивать по пол дня на поиск файла в хорошем разрешении и что бы он быстрее происходило скачивание. И мне посоветовали воспользоваться торрент клиентом Torrentcat, у них нет таких проблем, всё просто и быстро, а всё потому-что сервис предоставляет информативные каталоги кучей различных торрент файлов, это вроде все такой же торрент как и другие, но быстрее, функциональнее, проще в обращении и что не мало важно красивый.