Какой торрент клиент выбрать?

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Какой торрент клиент выбрать?

Сообщение Аскольд » Вчера, 12:29

Думал узнать ваше мнение по поводу, пиратства в интернете. Я сама парой прибегаю к данному действию, парой качаю фильмы на жесткий диск. Но мне уже надоело убивать по пол дня на поиск файла в хорошем разрешении и что бы он быстрее происходило скачивание. И мне посоветовали воспользоваться торрент клиентом Torrentcat, у них нет таких проблем, всё просто и быстро, а всё потому-что сервис предоставляет информативные каталоги кучей различных торрент файлов, это вроде все такой же торрент как и другие, но быстрее, функциональнее, проще в обращении и что не мало важно красивый.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Какой торрент клиент выбрать?

Сообщение typical_ryazanets » Вчера, 22:25

этим еще кто-то пользуется?
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