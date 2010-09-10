Какой торрент клиент выбрать?
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Какой торрент клиент выбрать?
Думал узнать ваше мнение по поводу, пиратства в интернете. Я сама парой прибегаю к данному действию, парой качаю фильмы на жесткий диск. Но мне уже надоело убивать по пол дня на поиск файла в хорошем разрешении и что бы он быстрее происходило скачивание. И мне посоветовали воспользоваться торрент клиентом Torrentcat, у них нет таких проблем, всё просто и быстро, а всё потому-что сервис предоставляет информативные каталоги кучей различных торрент файлов, это вроде все такой же торрент как и другие, но быстрее, функциональнее, проще в обращении и что не мало важно красивый.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Какой торрент клиент выбрать?
этим еще кто-то пользуется?
Re: Какой торрент клиент выбрать?
С чего вы взяли что этим не пользуются?)) Как раз таки наоборот этим всегда пользовались и только будут, нифига не упал спрос, скорее наоборот только растёт, всё же на мой взгляд лучше скачивать какие-то фильмы, чтобы потом была возможность смотреть оффлайн, а так представьте приехали вы куда-то за город, а интернет не ловит так как это частая проблема в нашей стране!
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