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Алехандро Пенгер Гость RZN.info Сообщения: 30 Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44 Re: Селедка под шубой Цитата Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 08:54 О да, наша семья любит данный салат, так как это нестареющая классика. В интернете достаточно много различных рецептов, но каждый готовит по-разному. Я например знаю, что некоторые добавляют в салат тертое яблоко, и тогда Сельдь под шубой становится необыкновенно нежной и сочной. Моя бабушка вообще сама еще и майонез готовит для салата, тогда еще вкуснее. Но я всегда руководствуюсь рецептом селедка под шубой https://www.djurenko.com/cooking/salaty/shuba.html от кулинарного блогера Сергея Джуренко. На сайте рецепт изложен с душой и получается всегда очень вкусно! Кстати, в семье у нас готовлю только я и не зря говорят, что мужчины лучшие кулинары) Вернуться к началу

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