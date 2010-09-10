Селедка под шубой

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Селедка под шубой

Сообщение РусланР » 09 июл 2020, 14:10

Нравится ли вам слоеный салат селедка под шубой? Вот думаю приготовить, но не помню точного рецепта(
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Селедка под шубой

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 08:54

О да, наша семья любит данный салат, так как это нестареющая классика. В интернете достаточно много различных рецептов, но каждый готовит по-разному. Я например знаю, что некоторые добавляют в салат тертое яблоко, и тогда Сельдь под шубой становится необыкновенно нежной и сочной. Моя бабушка вообще сама еще и майонез готовит для салата, тогда еще вкуснее. Но я всегда руководствуюсь рецептом селедка под шубой https://www.djurenko.com/cooking/salaty/shuba.html от кулинарного блогера Сергея Джуренко. На сайте рецепт изложен с душой и получается всегда очень вкусно! Кстати, в семье у нас готовлю только я и не зря говорят, что мужчины лучшие кулинары)
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