А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 4 сообщения • Страница 1 из 1

Алехандро Пенгер Гость RZN.info Сообщения: 50 Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44 Re: Селедка под шубой Цитата Сообщение Алехандро Пенгер » 28 июл 2020, 08:54 О да, наша семья любит данный салат, так как это нестареющая классика. В интернете достаточно много различных рецептов, но каждый готовит по-разному. Я например знаю, что некоторые добавляют в салат тертое яблоко, и тогда Сельдь под шубой становится необыкновенно нежной и сочной. Моя бабушка вообще сама еще и майонез готовит для салата, тогда еще вкуснее. Но я всегда руководствуюсь рецептом селедка под шубой https://www.djurenko.com/cooking/salaty/shuba.html от кулинарного блогера Сергея Джуренко. На сайте рецепт изложен с душой и получается всегда очень вкусно! Кстати, в семье у нас готовлю только я и не зря говорят, что мужчины лучшие кулинары) Вернуться к началу

amelina Гость RZN.info Сообщения: 67 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Селедка под шубой Цитата Сообщение amelina » 17 минут назад

Сельдь под шубой



Простой рецепт приготовления любимого многими слоёного салата "Сельдь под шубой", со свёклой, картофелем, морковью и луком.

Продукты

Сельдь (филе) - 300 г

Свекла (крупная) - 1 шт. (400 г)

Картофель - 4 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук белый салатный - 1 шт.

Майонез - 100 г

Соль (по желанию) - по вкусу



Подготовьте необходимые продукты для салата. Овощи хорошо вымойте. Отделите филе сельди от кожи и костей.

Как приготовить селёдку под шубой:



В большой казан положите картофель и морковь, залейте водой и отварите овощи до готовности (примерно 20 минут; готовность овощей проверяйте ножом или вилкой).

Отдельно в маленький казан положите свеклу, залейте водой и варите до готовности (в зависимости от размера свеклы это может занять около 50 минут; время от времени подливайте воду).

Пока овощи варятся, нарежьте филе сельди мелкими кубиками.

Салатный лук нарежьте очень мелко.

Готовые овощи - картофель и морковь - очистите от кожуры, натрите на крупной терке. (Свекла пока еще варится.)

В подходящую посуду для слоеного салата "Селёдка под шубой" первым слоем выкладываем натертый картофель (немного картофеля оставляем). Щедро посыпаем его нарезанным луком.

Смазываем майонезом.

На слой картофеля с луком выкладываем нарезанную селёдку.

На сельдь выкладываем еще один тонкий слой картофеля, смазываем майонезом.

(Если будете готовить не совсем классический вариант салата "Селёдка под шубой", то на данном этапе картофель можно заменить слоем отварного яичного белка или натертого твердого сыра.)

На второй слой картофеля выкладываем слой натертой моркови, слегка смазываем майонезом.

К этому времени должна свариться свекла. Остужаем ее (в холодной воде), очищаем и натираем на крупной терке.

Последним слоем салата выкладываем свёклу и смазываем майонезом. Накрываем салат "Сельдь под шубой" пищевой пленкой и даем салату пропитаться (оставляем в холодильнике на несколько часов).

Приятного аппетита! Вкусная закуска селедка под шубой Сельдь под шубойПростой рецепт приготовления любимого многими слоёного салата "Сельдь под шубой", со свёклой, картофелем, морковью и луком.ПродуктыСельдь (филе) - 300 гСвекла (крупная) - 1 шт. (400 г)Картофель - 4 шт.Морковь - 2 шт.Лук белый салатный - 1 шт.Майонез - 100 гСоль (по желанию) - по вкусуПодготовьте необходимые продукты для салата. Овощи хорошо вымойте. Отделите филе сельди от кожи и костей.Как приготовить селёдку под шубой:В большой казан положите картофель и морковь, залейте водой и отварите овощи до готовности (примерно 20 минут; готовность овощей проверяйте ножом или вилкой).Отдельно в маленький казан положите свеклу, залейте водой и варите до готовности (в зависимости от размера свеклы это может занять около 50 минут; время от времени подливайте воду).Пока овощи варятся, нарежьте филе сельди мелкими кубиками.Салатный лук нарежьте очень мелко.Готовые овощи - картофель и морковь - очистите от кожуры, натрите на крупной терке. (Свекла пока еще варится.)В подходящую посуду для слоеного салата "Селёдка под шубой" первым слоем выкладываем натертый картофель (немного картофеля оставляем). Щедро посыпаем его нарезанным луком.Смазываем майонезом.На слой картофеля с луком выкладываем нарезанную селёдку.На сельдь выкладываем еще один тонкий слой картофеля, смазываем майонезом.(Если будете готовить не совсем классический вариант салата "Селёдка под шубой", то на данном этапе картофель можно заменить слоем отварного яичного белка или натертого твердого сыра.)На второй слой картофеля выкладываем слой натертой моркови, слегка смазываем майонезом.К этому времени должна свариться свекла. Остужаем ее (в холодной воде), очищаем и натираем на крупной терке.Последним слоем салата выкладываем свёклу и смазываем майонезом. Накрываем салат "Сельдь под шубой" пищевой пленкой и даем салату пропитаться (оставляем в холодильнике на несколько часов).Приятного аппетита! Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 4 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Хобби»