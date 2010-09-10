Типография

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Типография

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:34

Вы можете обратится в типографию Wolf, вот их сайт wolf.ua/ru/category/vizitki/ там легко оформите заказ на любое количество визиток по своему макету. Я здесь заказываю баннеры и визитки уже второй год, печать качественная и яркая, плюс цены в этой типографии ниже, чем у конкурентов. Доставка на сайте есть, но возможен и самовывоз из пунктов, они расположены по всей стране)
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