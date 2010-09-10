Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 304 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Типография Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июл 2020, 09:34 Вы можете обратится в типографию Wolf, вот их сайт wolf.ua/ru/category/vizitki/ там легко оформите заказ на любое количество визиток по своему макету. Я здесь заказываю баннеры и визитки уже второй год, печать качественная и яркая, плюс цены в этой типографии ниже, чем у конкурентов. Доставка на сайте есть, но возможен и самовывоз из пунктов, они расположены по всей стране) Вернуться к началу

VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 59 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Re: Типография Цитата Сообщение VasiLissa » 47 минут назад Я тоже не так давно открыла подобный кабинет и активно сейчас занимаюсь его рекламой. Для этого даже заказала себе визитки https://iprint.ru/poligr/vizitky/ и раздаю всем своим клиентам. Вообще считаю, что визитки хороший способ рекламы, потому что так и людям легче найти меня и новые клиенты появляются. Вернуться к началу

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