Типография

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Типография

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июл 2020, 09:34

Вы можете обратится в типографию Wolf, вот их сайт wolf.ua/ru/category/vizitki/ там легко оформите заказ на любое количество визиток по своему макету. Я здесь заказываю баннеры и визитки уже второй год, печать качественная и яркая, плюс цены в этой типографии ниже, чем у конкурентов. Доставка на сайте есть, но возможен и самовывоз из пунктов, они расположены по всей стране)
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Типография

Сообщение karina_bogdanova » 12 июл 2020, 04:04

Я обращалась к услугам типографии «Forward Print», сразу сброшу их координаты - https://forwardprint.com.ua/ Заказывала у них рекламные листовки, очень довольна, все выполнили качественно, профессионально и в оговоренные сроки, по деньгам вышло сравнительно недорого.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Типография

Сообщение VasiLissa » 47 минут назад

Я тоже не так давно открыла подобный кабинет и активно сейчас занимаюсь его рекламой. Для этого даже заказала себе визитки https://iprint.ru/poligr/vizitky/ и раздаю всем своим клиентам. Вообще считаю, что визитки хороший способ рекламы, потому что так и людям легче найти меня и новые клиенты появляются.
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