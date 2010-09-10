Типография
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Типография
Вы можете обратится в типографию Wolf, вот их сайт wolf.ua/ru/category/vizitki/ там легко оформите заказ на любое количество визиток по своему макету. Я здесь заказываю баннеры и визитки уже второй год, печать качественная и яркая, плюс цены в этой типографии ниже, чем у конкурентов. Доставка на сайте есть, но возможен и самовывоз из пунктов, они расположены по всей стране)
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Типография
Я обращалась к услугам типографии «Forward Print», сразу сброшу их координаты - https://forwardprint.com.ua/ Заказывала у них рекламные листовки, очень довольна, все выполнили качественно, профессионально и в оговоренные сроки, по деньгам вышло сравнительно недорого.
Re: Типография
Я тоже не так давно открыла подобный кабинет и активно сейчас занимаюсь его рекламой. Для этого даже заказала себе визитки https://iprint.ru/poligr/vizitky/ и раздаю всем своим клиентам. Вообще считаю, что визитки хороший способ рекламы, потому что так и людям легче найти меня и новые клиенты появляются.
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