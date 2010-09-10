Нужно поверить счетчики

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Нужно поверить счетчики

Сообщение Mukoll » Сегодня, 11:06

Приветствую вас всех, друзья. Очень нуждаюсь в совете от людей, которые что-то понимают в сантехнике. Планирую заказывать поверку счетчиков воды у нас в Люберцах, приглянулась мне https://dbu-poverka.ru/poverka-schetchi ... v-lubercah , но я все еще раздумываю над этим предложением. Все же, речь идет о важном событии. Стоит ли отдать им предпочтение? :)
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