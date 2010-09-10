В какое агентство обратиться?
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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В какое агентство обратиться?
Доброго дня, форумчане. Какое сейчас у нас агентство в городе самое лучшее? В плане оперативности работы, ну и качества. Деньги у нас подготовлены, хотим однокомнатную квартиру приобрести, желательно в новостройке со всеми условиями, ну там паркинг, детская площадка, аптеки и магазины рядом т.д.
Посоветуйте пожалуйста агентства которые давно на рынке и работают грамотно, а то уже имели опыт работы с одним агентством, там оказывается сплошь новички работают, накосячили даже с банальным договором купли-продажи квартиры, ппц короче... После этого зареклись работать только с опытными компаниями, хоть и за более дорогую цену.
Посоветуйте пожалуйста агентства которые давно на рынке и работают грамотно, а то уже имели опыт работы с одним агентством, там оказывается сплошь новички работают, накосячили даже с банальным договором купли-продажи квартиры, ппц короче... После этого зареклись работать только с опытными компаниями, хоть и за более дорогую цену.
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