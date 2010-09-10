В какое агентство обратиться?

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

В какое агентство обратиться?

Сообщение Буцефалия » 13 июл 2020, 12:24

Доброго дня, форумчане. Какое сейчас у нас агентство в городе самое лучшее? В плане оперативности работы, ну и качества. Деньги у нас подготовлены, хотим однокомнатную квартиру приобрести, желательно в новостройке со всеми условиями, ну там паркинг, детская площадка, аптеки и магазины рядом т.д.

Посоветуйте пожалуйста агентства которые давно на рынке и работают грамотно, а то уже имели опыт работы с одним агентством, там оказывается сплошь новички работают, накосячили даже с банальным договором купли-продажи квартиры, ппц короче... После этого зареклись работать только с опытными компаниями, хоть и за более дорогую цену.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: В какое агентство обратиться?

Сообщение Изаура » 14 июл 2020, 18:53

Мы обычно всегда в ЦАН обращаемся (Центральное Агентство Недвижимости), которая на улице Вокзальная. Обратитесь туда, должны помочь.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: В какое агентство обратиться?

Сообщение Буцефалия » 14 июл 2020, 19:09

Изаура писал(а):Мы обычно всегда в ЦАН обращаемся (Центральное Агентство Недвижимости), которая на улице Вокзальная. Обратитесь туда, должны помочь.


Благодарю, но уже решили вопрос в другом агентстве
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: В какое агентство обратиться?

Сообщение parma » Сегодня, 13:43

Здравствуйте! Возможно вы нуждаетесь в том, чтобы купить арендовать квартиру в Турции? Так или иначе, лично я советовал бы обратить внимание на сайт этой компании https://hayatestate.ru/alanya
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