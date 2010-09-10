Помещение в Екатренбурге
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Помещение в Екатренбурге
Скажите где в Екатеринбурге можно купить небольшое офисное помещение?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Помещение в Екатренбурге
По улице Маневровая, 9 есть большой центр в котором продаются помещения. Вот переходите по ссылке продажа офиса в екатеринбурге , в помещениях стандартная офисная отделка, приточно-вытяжная вентиляция, сплит-сисема, высота потолков 2,9 метра, высота потолков 2,9 метра так же круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Звоните по номеру 8 800 100-33-16.
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