Помещение в Екатренбурге

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Помещение в Екатренбурге

Сообщение РусланР » Сегодня, 16:09

Скажите где в Екатеринбурге можно купить небольшое офисное помещение?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Помещение в Екатренбурге

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:14

По улице Маневровая, 9 есть большой центр в котором продаются помещения. Вот переходите по ссылке продажа офиса в екатеринбурге , в помещениях стандартная офисная отделка, приточно-вытяжная вентиляция, сплит-сисема, высота потолков 2,9 метра, высота потолков 2,9 метра так же круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Звоните по номеру 8 800 100-33-16.
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