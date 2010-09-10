Как играть?

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Как играть?

Сообщение sasha@vera » 14 июл 2020, 10:24

Хочу попробовать играть бесплатно в слот Sticky https://cazino-mrbit.ru/igrovye-avtomat ... y-bandits/ Bandits в казино MrBit, но как это сделать? Вот в чем вопрос и главная загвоздка...Ну, не понимаю я, хоть убейте, что значит, играть бесплатно? Да еще плюс якобы и без регистрации....Как в случае выигрыша тогда быть? Или можно сначала ставить, выигрывать, а потом как данные отправить на вывод? Это что деморежим все-таки, да? Есть у кого в этом всем азартном деле опыт? Отпишитесь - можно сюда, а можно в личку....
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Как играть?

Сообщение TanyaLoy » 52 минуты назад

Хм, лучше попробуйте себя в мире беттинга, гарантированно можно выйти на стабильный доход.

Я делаю ставки на футбол, выходит довольно-таки неплохо. Скажу сразу, оптимальнее заручиться поддержкой опытных капперов — https://top-kapperov.ru/ Ориентируясь на качественные прогнозы, гарантированно выходишь в стабильный плюс и любимое хобби становиться постоянным источником дохода :D
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