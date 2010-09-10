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sasha@vera Гость RZN.info Сообщения: 59 Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42 Как играть? Цитата Сообщение sasha@vera » 14 июл 2020, 10:24 Хочу попробовать играть бесплатно в слот Sticky https://cazino-mrbit.ru/igrovye-avtomat ... y-bandits/ Bandits в казино MrBit, но как это сделать? Вот в чем вопрос и главная загвоздка...Ну, не понимаю я, хоть убейте, что значит, играть бесплатно? Да еще плюс якобы и без регистрации....Как в случае выигрыша тогда быть? Или можно сначала ставить, выигрывать, а потом как данные отправить на вывод? Это что деморежим все-таки, да? Есть у кого в этом всем азартном деле опыт? Отпишитесь - можно сюда, а можно в личку.... Вернуться к началу

TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 44 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Как играть? Цитата Сообщение TanyaLoy » 07 авг 2020, 15:32



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