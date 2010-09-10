Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер
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Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер
Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер
Почётный, Разряд. Лучшему, Ударнику, Первенство,
ДСО, Спартакиада, Отличник, Почётному, Победитель,
Мастер, Активист, Участнику.
Интересуют любые знаки, только с винтом и гайкой.
Также интересны отдельные знаки с винтом и гайкой Kитaя, Ceв.Kopeи,
Пoльши и Moнгoлии.
Выбираю субъективно т.к. беру для своей коллекции.
Жду ваши предложения с фотографией значка на е-mаil: kaz715@yandex.ru
Почётный, Разряд. Лучшему, Ударнику, Первенство,
ДСО, Спартакиада, Отличник, Почётному, Победитель,
Мастер, Активист, Участнику.
Интересуют любые знаки, только с винтом и гайкой.
Также интересны отдельные знаки с винтом и гайкой Kитaя, Ceв.Kopeи,
Пoльши и Moнгoлии.
Выбираю субъективно т.к. беру для своей коллекции.
Жду ваши предложения с фотографией значка на е-mаil: kaz715@yandex.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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