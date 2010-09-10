Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер

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MaksS
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 09:20

Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер

Сообщение MaksS » Сегодня, 20:50

Куплю значки Отличный работник, Чемпион, Мастер
Почётный, Разряд. Лучшему, Ударнику, Первенство,
ДСО, Спартакиада, Отличник, Почётному, Победитель,
Мастер, Активист, Участнику.
Интересуют любые знаки, только с винтом и гайкой.

Также интересны отдельные знаки с винтом и гайкой Kитaя, Ceв.Kopeи,
Пoльши и Moнгoлии.

Выбираю субъективно т.к. беру для своей коллекции.

Жду ваши предложения с фотографией значка на е-mаil: kaz715@yandex.ru
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