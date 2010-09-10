хороший подарок крестнице

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

хороший подарок крестнице

Сообщение Kirill23 » 14 июл 2020, 21:44

Очень хочу подарить крестнице хорошие игрушки. Она любит животных, но дарить банально мягкого мишку - не хочу.Чтобы вы посоветовали?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: хороший подарок крестнице

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 07:28

мы только мягкого мишку не хотите? или вообще мягкие игрушки ?
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