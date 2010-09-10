хороший подарок крестнице
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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хороший подарок крестнице
Очень хочу подарить крестнице хорошие игрушки. Она любит животных, но дарить банально мягкого мишку - не хочу.Чтобы вы посоветовали?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: хороший подарок крестнице
мы только мягкого мишку не хотите? или вообще мягкие игрушки ?
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