Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



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Haminahu Гость RZN.info Сообщения: 56 Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20 Re: хороший подарок крестнице Цитата Сообщение Haminahu » Сегодня, 19:00

Игрушки и правда крутые, они настолько вау сделаны, настолько реалистичные, я б сама такими игралась ) Их можно купить например на Муркеле Сейчас в детском топе - фигурки собак шляйх. У шляйх не только собаки есть в коллекции, но начинайте лучше с них, потом ребенка будет не остановить)Игрушки и правда крутые, они настолько вау сделаны, настолько реалистичные, я б сама такими игралась ) Их можно купить например на Муркеле https://murkel.ru/catalog/sobaki Вернуться к началу

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