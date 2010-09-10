хороший подарок крестнице
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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хороший подарок крестнице
Очень хочу подарить крестнице хорошие игрушки. Она любит животных, но дарить банально мягкого мишку - не хочу.Чтобы вы посоветовали?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: хороший подарок крестнице
мы только мягкого мишку не хотите? или вообще мягкие игрушки ?
Re: хороший подарок крестнице
Сейчас в детском топе - фигурки собак шляйх. У шляйх не только собаки есть в коллекции, но начинайте лучше с них, потом ребенка будет не остановить)
Игрушки и правда крутые, они настолько вау сделаны, настолько реалистичные, я б сама такими игралась ) Их можно купить например на Муркеле https://murkel.ru/catalog/sobaki
Игрушки и правда крутые, они настолько вау сделаны, настолько реалистичные, я б сама такими игралась ) Их можно купить например на Муркеле https://murkel.ru/catalog/sobaki
Re: хороший подарок крестнице
Подарок для девочки выбрать было не просто, так как у нее есть сложившиеся интересы и увлечения. Но а с другой стороны – это же еще ребенок. Поэтому подарок должен не просто девочке понравиться, но и подталкивать её к саморазвитию, творчеству... Так же к подарку можно подобрать открытку с днем рождения Ребенку https://vseotkrytki.ru/photo/rebenku/336 с весёлым поздравлением)
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