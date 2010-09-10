хороший подарок крестнице

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

хороший подарок крестнице

Сообщение Kirill23 » 14 июл 2020, 21:44

Очень хочу подарить крестнице хорошие игрушки. Она любит животных, но дарить банально мягкого мишку - не хочу.Чтобы вы посоветовали?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: хороший подарок крестнице

Сообщение Надежда 79 » 23 июл 2020, 07:28

мы только мягкого мишку не хотите? или вообще мягкие игрушки ?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: хороший подарок крестнице

Сообщение Haminahu » 23 июл 2020, 19:00

Сейчас в детском топе - фигурки собак шляйх. У шляйх не только собаки есть в коллекции, но начинайте лучше с них, потом ребенка будет не остановить)
Игрушки и правда крутые, они настолько вау сделаны, настолько реалистичные, я б сама такими игралась ) Их можно купить например на Муркеле https://murkel.ru/catalog/sobaki
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: хороший подарок крестнице

Сообщение polpol » Сегодня, 08:45

Подарок для девочки выбрать было не просто, так как у нее есть сложившиеся интересы и увлечения. Но а с другой стороны – это же еще ребенок. Поэтому подарок должен не просто девочке понравиться, но и подталкивать её к саморазвитию, творчеству... Так же к подарку можно подобрать открытку с днем рождения Ребенку https://vseotkrytki.ru/photo/rebenku/336 с весёлым поздравлением)
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