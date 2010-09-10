художники
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художники
Какие художники вам нравятся?
Вам ближе современники ? Или наоборот классика?
Вам ближе современники ? Или наоборот классика?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: художники
Жуковский С. Ю., Саврасов А. К. Куинджи А.И.
Люблю наших творцов
Люблю наших творцов
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