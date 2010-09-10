художники

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

художники

Сообщение Kirill23 » Вчера, 21:53

Какие художники вам нравятся?
Вам ближе современники ? Или наоборот классика?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: художники

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 16:32

Жуковский С. Ю., Саврасов А. К. Куинджи А.И.
Люблю наших творцов
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: художники

Сообщение makson999 » 43 минуты назад

классика однозначно! чтобы вы понимали, насколько мне близко искусство, которое вечное, вместо обеда на работе хожу в галереи. больше всего люблю эпоху западно-восточного расцвета художества )
но из любимчиков - Теьполо однозначно https://topkartin.ru/hudozhniki-mira/dzhovanni-tepolo

спасибо карантину, кстати, что дал возможность погулять по мировым галереям бесплатно)
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