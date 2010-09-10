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makson999 Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50 Откуда: Рязань Re: художники Цитата Сообщение makson999 » 43 минуты назад

но из любимчиков - Теьполо однозначно



спасибо карантину, кстати, что дал возможность погулять по мировым галереям бесплатно) классика однозначно! чтобы вы понимали, насколько мне близко искусство, которое вечное, вместо обеда на работе хожу в галереи. больше всего люблю эпоху западно-восточного расцвета художества )но из любимчиков - Теьполо однозначно https://topkartin.ru/hudozhniki-mira/dzhovanni-tepolo спасибо карантину, кстати, что дал возможность погулять по мировым галереям бесплатно) Вернуться к началу

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