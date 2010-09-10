художники
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художники
Какие художники вам нравятся?
Вам ближе современники ? Или наоборот классика?
Вам ближе современники ? Или наоборот классика?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: художники
Жуковский С. Ю., Саврасов А. К. Куинджи А.И.
Люблю наших творцов
Люблю наших творцов
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: художники
классика однозначно! чтобы вы понимали, насколько мне близко искусство, которое вечное, вместо обеда на работе хожу в галереи. больше всего люблю эпоху западно-восточного расцвета художества )
но из любимчиков - Теьполо однозначно https://topkartin.ru/hudozhniki-mira/dzhovanni-tepolo
спасибо карантину, кстати, что дал возможность погулять по мировым галереям бесплатно)
но из любимчиков - Теьполо однозначно https://topkartin.ru/hudozhniki-mira/dzhovanni-tepolo
спасибо карантину, кстати, что дал возможность погулять по мировым галереям бесплатно)
3 сообщения • Страница 1 из 1
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