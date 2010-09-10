Ремонт скутера

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Ремонт скутера

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 июл 2020, 08:23

Где можно купить двигатель 2-х тактный на скутер Suzuki?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Ремонт скутера

Сообщение Яно4ка » 27 июл 2020, 17:28

А вы знаете, точно какой вам нужен? Лучше бы, конечно, посмотреть в физическом магазине, хотя если работают грамотные продавцы в интернет магазине, тогда сразу можно попасть на подходящий товар. Вот как в этом ZOSOptic.Ru, посмотрите в каталоге https://www.zosoptic.ru/price/dvigateli ... rotsiklov/ подходящий двигатель. Так же можно созвониться по номеру телефона с менеджером 7 (904) 832-83-32 он вас проконсультирует по побору необходимой запчасти.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ремонт скутера

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:31

Видите даже женщины знают где можно его купить!
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