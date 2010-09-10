Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:29 Приветствую, вас. Было бы неплохо воспользоваться консультацией и помощью какой-то одной компании фалеристики, чтобы можно было потом, оформить свой заказ всего в несколько кликов мышкой. Вот здесь https://mir-faleristiki.ru/catalog/vdv- ... -2015.html изучила больше десятка наград, которые представлены в каталоге, и есть возможность, сразу не выходя из дома покупку совершить, сократив до минимума свои финансовые расходы. Вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству именно с этой компанией напрямую? Или лучше будет продолжить дальше свои поиски вести и сравнительные характеристики? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»