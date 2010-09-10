Медали

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » Сегодня, 12:53

Здравствуйте. Я решила изучить информацию теоретического плана, почитать отзывы и потом только воспользоваться услугами какой-то одной торговой площадки фалеристики. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... -1918-2018 и была приятно удивлена, что можно не выходя из дома выбрать и купить по демократичным ценам награды. А вы как считаете, стоит ли покупки совершать покупки в интернете напрямую? Или лучше будет прогуляться по специализированным магазинам фалеристики и потом только покупки совершать напрямую? Заранее, спасибо, за ответы и буду вам благодарна за комментарии и высказанные мнения.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя