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klonik Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:53 Здравствуйте. Я решила изучить информацию теоретического плана, почитать отзывы и потом только воспользоваться услугами какой-то одной торговой площадки фалеристики. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... -1918-2018 и была приятно удивлена, что можно не выходя из дома выбрать и купить по демократичным ценам награды. А вы как считаете, стоит ли покупки совершать покупки в интернете напрямую? Или лучше будет прогуляться по специализированным магазинам фалеристики и потом только покупки совершать напрямую? Заранее, спасибо, за ответы и буду вам благодарна за комментарии и высказанные мнения. Вернуться к началу

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