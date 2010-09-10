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Медали
Здравствуйте. Я решила изучить информацию теоретического плана, почитать отзывы и потом только воспользоваться услугами какой-то одной торговой площадки фалеристики. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... -1918-2018 и была приятно удивлена, что можно не выходя из дома выбрать и купить по демократичным ценам награды. А вы как считаете, стоит ли покупки совершать покупки в интернете напрямую? Или лучше будет прогуляться по специализированным магазинам фалеристики и потом только покупки совершать напрямую? Заранее, спасибо, за ответы и буду вам благодарна за комментарии и высказанные мнения.
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